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«Локомотив» — «Крылья Советов»: почему не назначен пенальти?

30 июня 2020, 19:21
25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов». 25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов».
25-й тур. «Локомотив» — «Крылья Советов».
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На 11-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» правильно поступил арбитр Алексей Сухой, не назначив пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади самарцев произошел контакт мяча с рукой Тараса Бурлака. Игрок «Крыльев» опирался ей на газон, она находилась в естественном положении. В такой ситуации оснований для назначения 11-метрового удара нет. Помощь видеоарбитров Сергея Лапочкина и Ильи Елеференко не потребовалась. (Александр Бобров)

Локомотив — Крылья Советов

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