На 11-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» правильно поступил арбитр Алексей Сухой, не назначив пенальти в ворота гостей. В том моменте в штрафной площади самарцев произошел контакт мяча с рукой Тараса Бурлака. Игрок «Крыльев» опирался ей на газон, она находилась в естественном положении. В такой ситуации оснований для назначения 11-метрового удара нет. Помощь видеоарбитров Сергея Лапочкина и Ильи Елеференко не потребовалась. (Александр Бобров)