На 68-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) арбитр Алексей Сухой не остановил игру и не определил фол со стороны вратаря гостей Евгения Фролова.

«Локомотив» — «Крылья Советов».

Железнодорожники требовали наказать голкипера, считая, что он взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

«Локомотив» — «Крылья Советов».

Судя по одному из видеоповторов, часть мяча все-таки находилась над линией штрафной. Значит, решение судьи нужно поддержать. (Александр Бобров)