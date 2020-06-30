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«Локомотив» — «Крылья Советов»: где поймал мяч вратарь гостей Фролов?

30 июня 2020, 20:23
Евгений Фролов. «Локомотив» — «Крылья Советов». «Локомотив» — «Крылья Советов».
Евгений Фролов.
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На 68-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) арбитр Алексей Сухой не остановил игру и не определил фол со стороны вратаря гостей Евгения Фролова.

"Локомотив" - "Крылья Советов".
«Локомотив» — «Крылья Советов».

Железнодорожники требовали наказать голкипера, считая, что он взял мяч в руки за пределами штрафной площади.

"Локомотив" - "Крылья Советов".
«Локомотив» — «Крылья Советов».

Судя по одному из видеоповторов, часть мяча все-таки находилась над линией штрафной. Значит, решение судьи нужно поддержать. (Александр Бобров)

Локомотив — Крылья Советов

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