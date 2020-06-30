«Локомотив» — «Крылья Советов»: где поймал мяч вратарь гостей Фролов?
30 июня 2020, 20:23
На 68-й минуте матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (1:1) арбитр Алексей Сухой не остановил игру и не определил фол со стороны вратаря гостей Евгения Фролова.
«Локомотив» — «Крылья Советов».
Железнодорожники требовали наказать голкипера, считая, что он взял мяч в руки за пределами штрафной площади.
«Локомотив» — «Крылья Советов».
Судя по одному из видеоповторов, часть мяча все-таки находилась над линией штрафной. Значит, решение судьи нужно поддержать. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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