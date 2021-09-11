Валуев поддержал позицию Путина по лимиту на легионеров в РПЛ

Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» поддержал заявление президента РФ Владимира Путина, выступившего против отмены лимита на легионеров в чемпионате России по футболу.

«Лимит на легионеров? Полностью поддерживаю нашего президента», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «СЭ», что итоговое решение по вопросу лимита легионеров будет принимать РФС.

Действующий в данный момент в Тинькофф чемпионате России лимит на легионеров по схеме «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.