«Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью в Москве

«Локомотив» дома сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 16-го тура чемпионата России — 1:1.

У хозяев гол на 11-й минуте забил Александр Руденко с передачи Данила Пруцева. Гости отыгрались спустя четыре минуты — отличился Дуглас Аугусто.

«Локомотив» набрал 31 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Железнодорожники в 17-м туре сыграют в гостях с «Ростовом» 30 ноября.

«Краснодар» набрал 34 очка и вышел в лидеры чемпионата, обойдя «Зенит» и ЦСКА (по 33 очка). «Быки» в следующем туре примут «Крылья Советов» 30 ноября.