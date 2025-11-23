Футбол
Сегодня, 20:20

«Локомотив» — «Краснодар»: видео голов матче 16-го тура РПЛ

Руслан Минаев
Дуглас Аугусто после забитого гола.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» и «Краснодар» обменялись голами в начале матча 16-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит в Москве.

У хозяев отличился Александр Руденко. У гостей гол забил Дуглас Аугусто.

11-я минута. Руденко — 1:0

15-я минута. Дуглас Аугусто — 1:1

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.
23 ноября, 19:45. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Краснодар

РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
Тюкавин: «С Карпиным не прощаемся, он же тренер сборной, надеюсь, там будем видеться»
Тюкавин — о голе: «Побольше бы таких моментов, может быть, было бы больше голов»
Ролан Гусев: «У Осипенко все нормально. Рассчитываем на него»
Ролан Гусев: «Игра «Динамо» получилась рваной. Все проанализируем»
«Локомотив» — «Краснодар»: Аугусто сравнял счет
«Локомотив» принимает «Краснодар» — Дуглас Аугусту сравнял счет: онлайн-трансляция матча РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Зенит 16 9 6 1 31-12 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Рубин 16 6 5 5 16-19 23
    8
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    9
    		 Динамо 16 5 5 6 25-23 20
    10
    		 Ростов 16 4 6 6 12-17 18
    11
    		 Кр. Советов 16 4 5 7 20-26 17
    12
    		 Ахмат 16 4 4 8 19-24 16
    13
    		 Динамо Мх 16 3 5 8 8-20 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 16 2 2 12 9-27 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат 1 : 0
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов 2 : 0
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит 0 : 2
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх 3 : 0
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 9
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

