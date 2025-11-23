«Локомотив» — «Краснодар»: видео голов матче 16-го тура РПЛ

«Локомотив» и «Краснодар» обменялись голами в начале матча 16-го тура РПЛ — 1:1. Игра проходит в Москве.

У хозяев отличился Александр Руденко. У гостей гол забил Дуглас Аугусто.

11-я минута. Руденко — 1:0

15-я минута. Дуглас Аугусто — 1:1