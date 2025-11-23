Экс-руководитель «Динамо» Гафин — о победе с Гусевым после отставки Карпина: «Что и требовалось доказать»

Бывший председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин отреагировал на победу бело-голубых над махачкалинским «Динамо» (3:0) в 16-м туре РПЛ.

«ЧТД (Что и требовалось доказать — прим. «СЭ»), — написал Гафин и выложил совместную фотографию с исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» Роланом Гусевым.

Гафин покинул «Динамо» в октябре 2025 года. В СМИ ообщалось, что одной из причин его ухода стали отношения с бывшим главным тренером команды Валерием Карпиным.