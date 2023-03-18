«Локомотив» — «Краснодар»: Дзюба не реализовал пенальти
Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на 45+9-й минуте не реализовал пенальти в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 0:2.
На 45+6-й минуте Сперцян в штрафной наступил на ногу Смольникову. Главный арбитр матча Кирилл Левников после подсказки ВАР отправился к монитору, посмотрел эпизод и назначил 11-метровый удар.
Дзюба встал на точку и слабо покатил мяч низом немного левее центра. Вратарь Станислав Агкацев накрыл мяч в падении.
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Оренбург – Спартак
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Урал – Динамо
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|
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|18.03
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|
Локомотив – Краснодар
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Химки – Ростов
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