«Локомотив» — «Краснодар»: Дзюба не реализовал пенальти

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба на 45+9-й минуте не реализовал пенальти в матче 20-го тура РПЛ с «Краснодаром» — 0:2.

На 45+6-й минуте Сперцян в штрафной наступил на ногу Смольникову. Главный арбитр матча Кирилл Левников после подсказки ВАР отправился к монитору, посмотрел эпизод и назначил 11-метровый удар.

Дзюба встал на точку и слабо покатил мяч низом немного левее центра. Вратарь Станислав Агкацев накрыл мяч в падении.