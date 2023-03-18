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18 марта, 20:45

Воробьев рассказал, как учил русскому мату Мансилью

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал, как учил русскому мату Мансилью.

«Как в команде ведут себя южноамериканцы? Полностью влились в коллектив, у нас потрясающая атмосфера. Несмотря на языковой барьер, мы на одной волне. Хотя тот же Мансилья уже практически выучил русский. Молодец! Сначала мы научили его русскому мату, как это обычно и бывает. А потом он и сам начал интересоваться языком, уточнять некоторые моменты у переводчика. Сам по себе Мансилья — очень шебутной, всегда ходит навеселе. Думаю, поэтому русский дается ему легче», — приводит слова Воробьева Sport24.

«Оренбург» арендовал Мансилью у «Расинга» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 25-летний аргентинец забил 2 гола и сделал 6 результативных передач в 18 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро. В субботу, 18 марта Мансилья допустил, что может получить российское гражданство, как и другой полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-snachala-my-nauchili-yego-russkomu-matu-napadayushchiy-orenburga-vorobyev-ob-argentinskom-legionere-mansilye
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 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
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 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
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6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
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 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
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 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
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