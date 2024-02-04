«Локомотив» в товарищеском матче разгромил «Кайрат»

«Локомотив» в товарищеском матче на зимних сборах в ОАЭ обыграл «Кайрат» со счетом 4:1.

У железнодорожников отличились Сергей Пиняев, Марио Митай, Тимур Сулейманов и Владислав Сарвели.

В составе «Локо» дебютировали новички клуба — Жерзино Ньямси и Саид Хамулич.

8 февраля «Локомотив» проведет сразу две контрольные встречи — с «Торпедо» и «Урарту».