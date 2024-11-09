«Локомотив» — «Факел»: железнодорожники ведут в счете после первого тайма

«Локомотив» обыгрывает «Факел» после первого тайма матча 15-го тура РПЛ — 1:0.

Гол с пенальти на 29-й минуте забил 19-летний полузащитник Алексей Батраков. 11-метровый был назначен за фол Мохамеда Брахими на Батракове.

В первые 45 минут встречи желтую карточку получил защитник воронежцев Игорь Калинин, который теперь пропустит следующий матч.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел».