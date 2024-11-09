Широков: «Никто не идет в «Зенит» за медалями, бал правят деньги»

Гендиректор «Сатурна» Роман Широков считает, что российские футболисты выбирают «Зенит» из-за финансовых условий.

«Так сейчас и происходит. Туда идут только за деньгами. Условно, у игрока есть три рубля, а там дают семь — почему не пойти? Семь — и на пять лет, плюс премиальные. Сижу на лавке, создаю иллюзию того, что выйду и помогу. Перехожу туда не для того, чтобы навязать борьбу, вырвать свое место и в итоге получить более высокий контракт, а чтобы получать семь рублей. Не вижу, кто туда перешел, чтобы выиграть конкуренцию. Никто за медалями не идет, бал правят деньги», — приводит «РБ Спорт» слова Широкова.

«Зенит» становился чемпионом России в последние шесть сезонов. В нынешнем розыгрыше РПЛ сине-бело-голубые занимают второе место с 33 очками.