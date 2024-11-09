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Сегодня, 14:32

«Локомотив» — «Факел»: Батраков открыл счет с пенальти

Алина Савинова
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Алексей Батраков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Локомотив» вышел вперед в матче 15-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:0.

На 29-й минуте счет открыл Алексей Батраков, который реализовал пенальти.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел».

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
09 нояб, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел
Алексей Батраков
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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«Локомотив» — «Факел»: железнодорожники ведут в счете после первого тайма
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Пари НН 14 4 3 7 14-24 15
10
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
13
 Химки 14 2 6 6 15-25 12
14
 Факел 14 2 6 6 9-21 12
15
 Ахмат 14 1 6 7 12-27 9
16
 Оренбург 14 1 5 8 15-28 8
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Динамо – Пари НН
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10.11 13:00
Кр. Советов – ЦСКА
 - : -
10.11 15:15
Спартак – Акрон
 - : -
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Ахмат – Зенит
 - : -
10.11 19:45
Рубин – Краснодар
 - : -
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Г
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
П
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Маркус Вендел

Зенит

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

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Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

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