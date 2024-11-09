«Локомотив» — «Факел»: Батраков открыл счет с пенальти
«Локомотив» вышел вперед в матче 15-го тура чемпионата России против «Факела» — 1:0.
На 29-й минуте счет открыл Алексей Батраков, который реализовал пенальти.
Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Факел».
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|
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|11
|3
|0
|31-6
|36
|
2
|Зенит
|14
|10
|3
|1
|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
|28-17
|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|Спартак
|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
|14
|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
|Рубин
|14
|5
|3
|6
|16-21
|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
|Ростов
|14
|3
|5
|6
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|14
|
11
|Динамо Мх
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|2
|6
|6
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|12
|
12
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|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
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|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
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|Факел
|14
|2
|6
|6
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|12
|
15
|Ахмат
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|1
|6
|7
|12-27
|9
|
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|Оренбург
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|1
|5
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|15-28
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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