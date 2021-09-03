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«Локомотив» дозаявил всех новичков

06:23
Гирано Керк. Фото Instagram
Гирано Керк. Фото Instagram
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Клубы внесли изменения в заявки на сезон в Тинькофф-РПЛ. Как сообщает официальный сайт лиги, «Локомотив» дозаявил троих новичков: Эмилио Керка, Константина Марадишвили, Фаустино Анджорина.

Также красно-зеленые, как и писал «СЭ», исключили из заявки нападающего Зе Луиша, чтобы освободить легионерское место. 30-летний футболист проходит курс восстановления от травмы.

Кроме того, «Зенит» внес в заявку на сезон вратаря Станислава Крицюка, о подписании которого было объявлено вчера.

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Евгений Козинов все материалы автора

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