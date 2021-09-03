Новичок «Локомотива» Анджорин прилетел в Москву

«Локомотив» опубликовал в Twitter кадры прилета в Москву новичка команду Фаустино Анджорина. Красно-зеленые арендовали игрока у «Челси» на один год.

«Привет, фанаты московского «Локомотива», — сказал Тино на камеру.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего англичанина в 2,3 миллиона евро. Его действующий контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.