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Новичок «Локомотива» Анджорин прилетел в Москву

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Тино Анджорин. Фото ФК «Локомотив»
Тино Анджорин. Фото ФК «Локомотив»
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«Локомотив» опубликовал в Twitter кадры прилета в Москву новичка команду Фаустино Анджорина. Красно-зеленые арендовали игрока у «Челси» на один год.

«Привет, фанаты московского «Локомотива», — сказал Тино на камеру.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего англичанина в 2,3 миллиона евро. Его действующий контракт с «Челси» рассчитан до 2025 года.

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Евгений Козинов все материалы автора

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