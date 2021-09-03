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Керк обратился к фанатам «Утрехта» после перехода в «Локомотив»

07:30
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Новичок «Локомотива» Джирано Керк попрощался с болельщиками «Утрехта». На этой неделе московский клуб объявил о подписании с 25-летним голландцем четырехлетнего контракта.

«Дорогие фанаты «Утрехта»! Спасибо за все прекрасные годы! Я горжусь тем, чего добился с 2012 года, когда присоединился к клубу в качестве молодого игрока. По прошествии 175 матчей в «Утрехте» я ухожу из клуба в новое приключение. Благодаря вашей поддержке мне всегда было хорошо, и поэтому вы и клуб всегда будете в моем сердце! Удачи в этом сезоне, до новых встреч», — написал Керк в Instagram.

Керк является воспитанником «Утрехта». Всю свою карьеру он провел в этом клубе, не считая аренды в «Хелмонд Спорт».

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Евгений Козинов все материалы автора

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