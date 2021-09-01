«Локомотив» отзаявит Зе Луиша, чтобы освободить легионерское место
Как стало известно «СЭ», «Локомотив» отзаявит нападающего Зе Луиша, чтобы освободить легионерское место и заявить новичков — полузащитника «Утрехта» Гирано Керка и хавбека «Челси» Фаустино Анджорина.
30-летний футболист получил повреждение две недели назад. Его восстановление от травмы может занять от 1,5 до 2,5 месяца.
О переходе Керка и Анджорина может быть объявлено в ближайшие время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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