Агата Муцениеце: «Я первый раз на футболе. Но Дзюбу и Смолова знаю»

Поход трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной на «РЖД Арену» на матч «Локомотив» — «Динамо» обернулся знакомством с известной актрисой Агатой Муцениеце. В перерыве актриса ответила на несколько вопросов.

— Как ты сегодня оказалась на футболе?

— Если честно, совершенно случайно. Моя подруга Влада пригласила на «Локо ТВ». И вот я первый раз в жизни смотрю вживую футбол.

— Бестактный вопрос, но сколько тебе лет?

— 33, возраст Христа (улыбается).

— О, как мне! И как же ты дожила до возраста Христа, ни разу не посетив футбольный матч?

— Да как-то не складывалось. Не имею отношения к спорту. Не было такой цели. Я больше по хоккею.

— За кого там болеешь?

— За «Динамо».

— И есть любимый игрок?

— Да — Илья Каблуков (центральный нападающий бело-голубых, олимпийский чемпион-2018. — Прим. А.Ш.).

— А из футболистов знаешь кого-то по именам?

— Вот, Смолов, который только что забил с пенальти. Дзюбу знаю.

— Кто самый сексуальный футболист?

— Без понятия.

— А хоккеист?

— Я уже сказала (улыбается).

— Как тебе в целом игра в Черкизове?

— Вообще неплохо. «Локомотив» быстро открыл счет, но еще до конца первого тайма забило «Динамо». Мне кажется для футбола это очень результативно. Так что неплохо. И даже бегают быстро.

— Твои ощущения от футбола, как человека, который впервые на матче — еще раз придешь?

— Хоккей со стороны намного динамичнее. Мне кажется люди делятся на две категории: те, кто любит футбол и те, кто любит хоккей.

— Есть еще те, кто любит синхронное плавание. Ты как к нему относишься?

— Вообще ни разу не видела.

— Чтоооо?

— Только по телеку.

— Все, я тебя приглашаю! Придешь?

— Приду!