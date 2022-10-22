Агата Муцениеце: «Я первый раз на футболе. Но Дзюбу и Смолова знаю»
Поход трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной на «РЖД Арену» на матч «Локомотив» — «Динамо» обернулся знакомством с известной актрисой Агатой Муцениеце. В перерыве актриса ответила на несколько вопросов.
— Как ты сегодня оказалась на футболе?
— Если честно, совершенно случайно. Моя подруга Влада пригласила на «Локо ТВ». И вот я первый раз в жизни смотрю вживую футбол.
— Бестактный вопрос, но сколько тебе лет?
— 33, возраст Христа (улыбается).
— О, как мне! И как же ты дожила до возраста Христа, ни разу не посетив футбольный матч?
— Да как-то не складывалось. Не имею отношения к спорту. Не было такой цели. Я больше по хоккею.
— За кого там болеешь?
— За «Динамо».
— И есть любимый игрок?
— Да — Илья Каблуков (центральный нападающий бело-голубых, олимпийский чемпион-2018. — Прим. А.Ш.).
— А из футболистов знаешь кого-то по именам?
— Вот, Смолов, который только что забил с пенальти. Дзюбу знаю.
— Кто самый сексуальный футболист?
— Без понятия.
— А хоккеист?
— Я уже сказала (улыбается).
— Как тебе в целом игра в Черкизове?
— Вообще неплохо. «Локомотив» быстро открыл счет, но еще до конца первого тайма забило «Динамо». Мне кажется для футбола это очень результативно. Так что неплохо. И даже бегают быстро.
— Твои ощущения от футбола, как человека, который впервые на матче — еще раз придешь?
— Хоккей со стороны намного динамичнее. Мне кажется люди делятся на две категории: те, кто любит футбол и те, кто любит хоккей.
— Есть еще те, кто любит синхронное плавание. Ты как к нему относишься?
— Вообще ни разу не видела.
— Чтоооо?
— Только по телеку.
— Все, я тебя приглашаю! Придешь?
— Приду!
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
3
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
4
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Факел
|14
|1
|9
|4
|17-24
|12
|
14
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|0 : 2
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|1 : 1
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|14
|1
|2