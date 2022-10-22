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Агата Муцениеце: «Я первый раз на футболе. Но Дзюбу и Смолова знаю»

Алла Шишкина
Колумнист
Читать «СЭ» в
Агата Муцениеце и Алла Шишкина.

Поход трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию, колумниста «СЭ» Аллы Шишкиной на «РЖД Арену» на матч «Локомотив» — «Динамо» обернулся знакомством с известной актрисой Агатой Муцениеце. В перерыве актриса ответила на несколько вопросов.

— Как ты сегодня оказалась на футболе?

— Если честно, совершенно случайно. Моя подруга Влада пригласила на «Локо ТВ». И вот я первый раз в жизни смотрю вживую футбол.

— Бестактный вопрос, но сколько тебе лет?

— 33, возраст Христа (улыбается).

— О, как мне! И как же ты дожила до возраста Христа, ни разу не посетив футбольный матч?

— Да как-то не складывалось. Не имею отношения к спорту. Не было такой цели. Я больше по хоккею.

— За кого там болеешь?

— За «Динамо».

— И есть любимый игрок?

— Да — Илья Каблуков (центральный нападающий бело-голубых, олимпийский чемпион-2018. — Прим. А.Ш.).

— А из футболистов знаешь кого-то по именам?

— Вот, Смолов, который только что забил с пенальти. Дзюбу знаю.

— Кто самый сексуальный футболист?

— Без понятия.

— А хоккеист?

— Я уже сказала (улыбается).

— Как тебе в целом игра в Черкизове?

— Вообще неплохо. «Локомотив» быстро открыл счет, но еще до конца первого тайма забило «Динамо». Мне кажется для футбола это очень результативно. Так что неплохо. И даже бегают быстро.

— Твои ощущения от футбола, как человека, который впервые на матче — еще раз придешь?

— Хоккей со стороны намного динамичнее. Мне кажется люди делятся на две категории: те, кто любит футбол и те, кто любит хоккей.

— Есть еще те, кто любит синхронное плавание. Ты как к нему относишься?

— Вообще ни разу не видела.

— Чтоооо?

— Только по телеку.

— Все, я тебя приглашаю! Придешь?

— Приду!

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 1
Динамо 2
2-й тайм

П2

27%

2.65

обе забьют - да

25%

1.66

Х2

20%

1.50
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси 0
Манчестер Юнайтед 0
2-й тайм

П1

23%

2.17

ТБ 2.5

20%

1.92

Х2

12%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Химки

обе забьют - нет

34%

1.87

Ф1(-1.5)

22%

1.66

ИТБ1 (2.5)

17%

1.90
Алла Шишкина
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
3
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
4
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 0 : 2
22.10 16:30
Факел – Ростов
 1 : 1
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

 5
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Дмитрий Баринов

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 12 1 3
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