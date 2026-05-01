«Локомотив» — «Динамо»: Карпукас сравнял счет

«Локомотив» сравнял счет в матче против московского «Динамо» в 28-м туре РПЛ — 1:1.

На 53-й минуте после голевой передачи Алексея Батракова отличился Артем Карпукас.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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