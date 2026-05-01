Тренер «Крыльев» Булатов: «После победы над «Локомотивом» сложился хороший фон»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов ответил на вопросы после победы над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре РПЛ.

— Победа над «Локомотивом» как-то повлияла или воодушевила команду?

— Аплодисменты не делаются одной рукой. Когда мы выходим на поле, то всегда есть две команды. И понятно, что вторая команда как-то влияет на нас, мы реагируем на ее схему и тактику. Мы хотим побеждать от себя. Тот фон, который сложился после игры с «Локомотивом», был хорошим. Мы понимали, что быстрые атаки для всех неприятные.

— Костанца теперь является штатным пенальтистом команды?

— После того как Печенин не забил пенальти в ворота «Локомотива», мы решили, что следующим бьющим будет Костанца. Думаю, что и в следующем матче, если будет пенальти, то бить будет Фернандо, — сказал Булатов на пресс-конференции.

«Крылья Советов» с 29 очками после 28 матчей занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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