«Локомотив» — «Динамо»: началась прямая трансляция матча РПЛ

Началась прямая трансляция матча 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо». Стартовый свисток игры на стадионе «РЖД Арена» в Москве прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби. Ключевые события игры «Локомотив» — «Динамо» изучайте в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

Игру «Локомотив» — «Динамо» в прямом эфире показывают телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 19.00 мск, за полчаса до игры. Также трансляцию можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko (в окне федерального ТВ).

В 27 турах чемпионата России «Локомотив» набрал 49 очков и занимал третье место в чемпионате, предыдущим соперником красно-зеленых были «Крылья Советов» (2:0). У «Динамо» — 38 очков и восьмая строчка в таблице, бело-голубые в воскресенье обыграли «Сочи» (2:0).

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