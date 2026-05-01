«Крылья Советов» — «Спартак»: Угальде сравнял счет

«Спартак» сравнял счет в матче 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» — 1:1. Встреча проходит на «Солидарность Самара Арене».

На 64-й минуте матча отличился нападающий красно-белых Манфред Угальде с передачи Игоря Дмитриева.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Спартак».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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