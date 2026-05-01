«Локомотив» — «Динамо»: Пиняев, Батраков и Расулов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и московским «Динамо» в 28-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Руденко, Батраков, Пиняев, Воробьев.

Запасные: Веселов, Лантратов, Ньямси, Погостнов, Чевардин, Бакаев, Салтыков, Вера, Годяев, Тимофеев, Сарвели, Комличенко.

«Динамо»: Расулов, Касерес, Осипенко, Майсторович, Маричаль, Чавес, Фомин, Артур Гомес, Бителло, Гладышев, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Скопинцев, Зайдензаль, Давид Рикардо, Глебов, Миранчук, Александров, Маринкин, Окишор, Нгамале, Бабаев, Сергеев.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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