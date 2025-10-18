«Локомотив» — ЦСКА: видео голов матча

«Локомотив» дома обыграл ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

В первом тайме у хозяев забили Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев. Во втором тайме отличился форвард железнодорожников Николай Комличенко.

17-я минута. Батраков — 1:0

45+3-я минута. Воробьев — 2:0

88-я минута. Комличенко — 3:0