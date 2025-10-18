«Локомотив» разгромил ЦСКА и возглавил таблицу РПЛ

«Локомотив» дома одержал победу над ЦСКА в матче 12-го тура РПЛ — 3:0.

Счет на 17-й минуте дальним ударом открыл Алексей Батраков. На 45+3-й минуте Дмитрий Воробьев удвоил преимущество железнодорожников ударом от углового флага. Окончательный счет на 88-й минуте установил Николай Комличенко.

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отметился двумя результативными передачами.

«Локомотив» (26 очков) одержал третью победу подряд и поднялся на первое место в РПЛ. ЦСКА (24) опустился на третью строчку в турнирной таблице.