Гол Мусаева на 127-й минуте принес ЦСКА победу над «Локомотивом»

ЦСКА победил «Локомотив» в товарищеском матче на зимних учебно-тренировочных сборах — 3:2. Игра прошла на стадионе «TBC (United Arab Emirates)» в Абу-Даби (ОАЭ) в формате трех таймов по 45 минут.

Голы армейцев забили Кирилл Глебов, Лусиано Гонду и Тамерлан Мусаев, который вывел команду вперед на 127-й минуте.

У железнодорожников отличились Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.

После 18 туров чемпионата России сезона-2025/26 «Локомотив» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице. ЦСКА (36 очков) располагается на строчку ниже.

В первом матче после возобновления РПЛ «Локомотив» 28 февраля сыграет с «Пари НН». ЦСКА 1 марта встретится с «Ахматом».