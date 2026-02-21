«Зенит» обыграл «Динамо» со счетом 5:0 в товарищеском матче

Как стало известно «СЭ», 21 февраля «Динамо» и «Зенит» провели товарищеский матч. Бело-голубые проиграли петербуржцам со счетом 0:5.

90 минут команды играли основными составами и счет был 2:0 в пользу «Зенита». Первый тайм получился равным, «Динамо» не забило пенальти. Во втором «Зенит» был посильнее, забив два.

В третьем тайме молодежь бело-голубых пропустила три гола.

1 марта «Динамо» возобновит сезон РПЛ матчем с «Крыльями Советов».