«Спартак» разгромил «Ростов» в товарищеском матче

«Спартак» одержал крупную победу над «Ростовом» в товарищеском матче на зимних сборах в Дубае — 5:2.

У красно-белых дубль оформил Пабло Солари, также отличились Тео Бонгонда, Эсекьель Барко (с пенальти) и Владислав Саусь, для которого этот гол стал дебютным за московскую команду. В январе «Спартак» выкупил Сауся у «Балтики».

У желто-синих забитыми мячами отметились Роналдо и Виктор Мелехин.

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (21 очко) находится на 11-й позиции.