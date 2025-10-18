«Локомотив» — ЦСКА: Комличенко довел счет до разгромного

«Локомотив» забил третий гол в матче против ЦСКА в 12-м туре РПЛ.

На 88-й минуте забил Николай Комличенко.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.