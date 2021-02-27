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«Локомотив» — ЦСКА: Баринов готов сыграть 10-15 минут

18:49

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил о готовности выйти на поле в матче 20-го тура Тинькофф-РПЛ против ЦСКА. Об этом в эфире «Матч премьер» заявил комментатор Тимур Журавель.

Российский хавбек не играл с августа 2020 года. В игре со «Спартаком» 23 августа (1:2) Баринов получил разрыв крестообразных связок. До травмы игрок успел провести 5 матчей в стартовом составе и забить один гол.

Трансляция матча «Локомотив» — ЦСКА

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