Сергей Песьяков заявил, что «Ростов» приезжал в Петербург за победой

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями после матча с «Зенитом» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф чемпионата России.

«Как изменилась игра «Ростова» после удаления? Мы сначала пытались играть на удержание счета, перестроились на 4-4-1, — сказал вратарь в эфире «Матч Премьер». — Даже после двух пропущенных голов мы не отказались от своей игры, старались держать мяч. Это и позволило нам сравнять счет. Не без везения, конечно. Мне не показалось, что мы тянули время. Если вы заметили, мы старались выходить от ворот в короткий и средний пас, чтобы не расставаться с мячом. Да, местами мы проседали, но это нормально.

Азмун — киллер. всегда сложно против него играть. Его заменили при счете 2:1, возможно, хотели усилить центр поля. Мы договорились с ребятами, что будем играть в футбол несмотря ни на что. У нас это получилось. Нам хотелось выиграть, мы приезжали выигрывать. Но удаление и первый гол... Учитывая, как складывался матч, мы унесли отсюда ноги".

32-летний Песьяков был признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Ростов».