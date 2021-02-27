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Боярский — о ничьей с «Ростовом»: «Турнирная таблица в наших руках»

18:53
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Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2)

«Это не проигрыш, нет. Это хорошая трудовая игра. «Ростов» — это профессиональная сложная команда, которую «Зенит» смог покорить. Не сложилось, не довели до конца. После 2 гола кто-то мог подумать, что мы можем проиграть, но нет. «Зенит» на этом поле приобрёл трудовые мозоли, которые гарантируют нам хорошую игру в будущем. Как сыграет «Локомотив» — это не имеет никакого значения. Важно, что «Зенит» в хорошей форме и готов продолжать борьбу. А пока все в порядке, турнирная таблица в наших руках», — сказал Боярский «СЭ»

Сегодня, 27 февраля, «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

(Артем Бухаев)

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