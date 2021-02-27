Боярский — о ничьей с «Ростовом»: «Турнирная таблица в наших руках»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «СЭ» впечатлениями от матча 20-го тура Тинькофф РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (2:2)
«Это не проигрыш, нет. Это хорошая трудовая игра. «Ростов» — это профессиональная сложная команда, которую «Зенит» смог покорить. Не сложилось, не довели до конца. После 2 гола кто-то мог подумать, что мы можем проиграть, но нет. «Зенит» на этом поле приобрёл трудовые мозоли, которые гарантируют нам хорошую игру в будущем. Как сыграет «Локомотив» — это не имеет никакого значения. Важно, что «Зенит» в хорошей форме и готов продолжать борьбу. А пока все в порядке, турнирная таблица в наших руках», — сказал Боярский «СЭ»
Сегодня, 27 февраля, «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
(Артем Бухаев)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю