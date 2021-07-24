На 4-й минуте матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» грубо ошибся первый ассистент Дмитрий Жвакин и ошибся судья Игорь Панин в ситуации, когда Гжегож Крыховяк отправил мяч в сетку.

Помощник арбитра слишком рано поднял флаг, сигнализируя о положении «вне игры» в очень спорной ситуации. А сам рефери слишком рано дал свисток. Полузащитник «Локо» забивал гол уже после того, как прозвучал сигнал об остановке игры.

Жвакину следовало подождать с определением офсайда и поднять флаг уже после того, как Крыховяк отправил бы мяч в сетку. А Панину не нужно было торопиться со свистком.

В такой ситуации совершенно непонятно, что могли проверять Виталий Мешков и Николай Богач. Если взятие ворот произошло после свистка, проверять ничего уже не нужно. Гол все равно не засчитать, даже если Крыховяк не был в офсайде, а очень похоже на то, что поляк не зашел за линию офсайда.

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