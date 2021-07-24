Министр спорта Московской области назвал задачу «Химок» на сезон
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» ставят задачу занять место не ниже восьмого в чемпионате России.
В субботу «Химки» дома в первом туре Тинькофф РПЛ проиграли «Зениту» со счетом 1:3.
«Цель ставим — занять место не ниже восьмого. Команда подобралась хорошая, работаем над приглашением нападающих, — цитирует ТАСС Терюшкова. — Приоритет — игроки с российским паспортом, но все будет зависеть от условий. Наш принцип — свободные агенты, мы не тратим деньги на трансферы, бюджет «Химок» самый низкий в РПЛ, и мы, наверное, являемся лидерами по эффективности».
«Химки» в прошлом сезоне РПЛ заняли восьмое место. Во втором туре подмосковная команда сыграет на выезде с «Ростовом» 1 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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