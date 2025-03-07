«Локомотив» — «Ахмат»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» сыграет с «Ахматом» в чемпионате России 7 марта

«Локомотив» встретится с «Ахматом» в 20-м туре РПЛ в пятницу, 7 марта. Игра состоится на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 20.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Локомотив» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 19 туров премьер-лиги железнодорожники набрали 36 очков и занимают пятое место в турнирной таблице. Грозненский клуб с 16 баллами идет на 14-й строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта 2025, 20:15. РЖД Арена (Москва)

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