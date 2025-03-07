«Пари НН» — «Краснодар»: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Пари НН» сыграет с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ в пятницу, 7 марта. Матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Пари НН» — «Краснодар» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

По итогам 19 туров РПЛ команда из Нижнего Новгорода набрала 19 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Краснодарский клуб с 40 баллами идет на третьей строчке чемпионата.

Чемпионат России. Премьер-лига. 20-й тур.

07 марта 2025, 18:00. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

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