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Игрок «Краснодара» Литвинов: «Судья не объяснил ничего, просто дал красную карточку»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов высказался о собственном удалении в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА (0:0).

«Я не знаю, как судьи трактуют. Показывает там судье игрок ЦСКА, он держится рукой за голеностоп, а совсем не туда, куда я ему попал. К тому же, было видно, что я первым попал по мячу. Не я должен говорить, правильно или неправильно удаление. Но мне кажется, что я убирал ногу, высокая нога была. Ну ладно, если бы я играл по прямой, но там ведь не так. Судья не объяснил ничего. Просто дал красную карточку, я ушел. Не совсем понимаю, почему не показали с нескольких камер момент. С одной камеры одно видно, с другой — другое», — приводит «РБ Спорт» слова Литвинова.

После этой игры ЦСКА сохранил вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Краснодар» идет шестым, имея в активе 47 очков.

22-летний Литвинов в текущем сезоне РПЛ провел 18 матчей в составе краснодарской команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-krasnodara-vyacheslav-litvinov-arbitr-ne-ob-yasnil-nichego-po-moemu-udaleniyu-v-matche-s-tsska/
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Вячеслав Литвинов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 - : -
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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