Пономарев: «Я не ожидал от ЦСКА такой безобразной игры в матче с «Краснодаром»
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился впечатлениями от матча 29-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (0:0).
«Я не ожидал от армейцев такой безобразной игры. То ли они перенервничали, то ли их перенастроили очень сильно, что они вышли какие-то деревянные. Каждый думал только о себе. Никакой командной игры не получилось. Каждый старался выпендриться в этой встрече, чтобы на него обратили внимание, что он самый лучший. Так не бывает. Когда нет коллективной игры — это все. Игра ломается. Тем более полчаса ЦСКА был в большинстве. Нужно было приложить максимум усилий и атаковать флангами. А армейцы пытались пробиться через центр. А там много народу», — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Пономарева.
После этой игры ЦСКА сохранил вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 55 очков. «Краснодар» идет шестым, имея в активе 47 очков. В заключительном туре армейцы сыграют с «Ростовом», а «быки» встретятся с «Ахматом». Оба матча пройдут 3 июня.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|29
|20
|7
|2
|73-20
|67
|
2
|ЦСКА
|29
|16
|7
|6
|52-26
|55
|
3
|Спартак
|28
|15
|8
|5
|60-37
|53
|
4
|Ростов
|28
|14
|8
|6
|44-38
|50
|
5
|Ахмат
|28
|15
|4
|9
|47-34
|49
|
6
|Краснодар
|29
|13
|8
|8
|60-44
|47
|
7
|Динамо
|28
|13
|6
|9
|47-38
|45
|
8
|Оренбург
|29
|13
|4
|12
|55-55
|43
|
9
|Локомотив
|28
|11
|6
|11
|47-43
|39
|
10
|Сочи
|29
|11
|5
|13
|37-53
|38
|
11
|Урал
|29
|9
|6
|14
|32-45
|33
|
12
|Кр. Советов
|28
|7
|8
|13
|30-43
|29
|
13
|Факел
|28
|5
|12
|11
|34-46
|27
|
14
|Пари НН
|28
|7
|5
|16
|31-50
|26
|
15
|Химки
|29
|4
|6
|19
|25-65
|18
|
16
|Торпедо
|29
|3
|4
|22
|21-58
|13
|27.05
|14:00
|
Химки – Урал
|0 : 3
|27.05
|16:30
|
Торпедо – Оренбург
|1 : 3
|27.05
|19:00
|
Краснодар – ЦСКА
|0 : 0
|27.05
|19:00
|
Сочи – Зенит
|1 : 1
|28.05
|14:00
|
Спартак – Пари НН
|- : -
|28.05
|16:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|28.05
|16:30
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|28.05
|19:00
|
Ростов – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|20
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|11
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|26
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|18
|1
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|26
|1
|9