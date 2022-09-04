Литвинов покинул стадион после матча с «Зенитом» на костылях

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов получил травму в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2).

Он сильно подвернул ногу и не смог даже сам без посторонней помощи покинуть поле.

После матча Литвинов покидал стадион на костылях. Его правая нога была перевязана до колена.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом».