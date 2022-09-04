Литвинов: «Пока неизвестно насколько серьезное повреждение. Завтра будет обследование»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своей травме, которую он получил в матче 8-го тура чемпионата России против «Зенита» (1:2).

«Пока неизвестно насколько серьезное повреждение. Завтра будет обследование. Больше ничего не могу сказать», — сказал Литвинов «СЭ».

После матча Литвинов покидал стадион на костылях. Его правая нога была перевязана до колена.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля 11 сентября в гостях сыграют с «Ростовом».