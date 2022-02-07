Павел Маслов: «Очень приятно, что «Спартак» выразил мне поддержку»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал новость о том, что клуб предоставил ему опцию продления контракта на год. Игрок может активировать ее в любой момент.

«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», — цитирует Маслова сайт москвичей.

21-летний защитник восстанавливается после травмы и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.