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Павел Маслов: «Очень приятно, что «Спартак» выразил мне поддержку»

Павел Маслов рассказал о новом условии контракта со «Спартаком»
Иван Шитик
Корреспондент
Артем Ребров и Павел Маслов.
Фото ФК «Спартак»

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал новость о том, что клуб предоставил ему опцию продления контракта на год. Игрок может активировать ее в любой момент.

«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция. Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», — цитирует Маслова сайт москвичей.

21-летний защитник восстанавливается после травмы и пока не провел ни одного матча в этом сезоне.

Источник: https://spartak.com/news/2022-02-07-litvinov_i_denisov_perepodpisali_kontrakty_so_spartakom_maslovu_predostavili_optsiyu_prodleniya/
Павел Маслов
ФК Спартак (Москва)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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Артем Дзюба

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Матео Кассьерра

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П
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