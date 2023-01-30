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«Лион» отказался от трансфера Изидора из-за травмы игрока

«Лион» отказался от трансфера нападающего «Локомотива» Изидора из-за травмы игрока
Иван Шитик
Корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Лион» на официальном сайте объявил, что клуб отказался от трансфера нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора. Французы отказались от аренды форварда московского клуба с опцией выкупа.

«Результаты медицинских тестов, которые Вильсон Изидор прошел с момента его прибытия в Лион в субботу, к сожалению, не позволят оформить сделку», — говорится в заявление клуба.

Игрок получил повреждение колена, из-за которого ему потребуется определенное время на восстановление.

«Лион» желает Изидору выздоровления и сообщает, что следует поддерживать связь с его окружением и московским «Локомотивом», чтобы предоставить помощь в возможной будущей операции», — добавили в клубе.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи в 17 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Изидора в 5 миллионов евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2026 года.

ФК Лион
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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