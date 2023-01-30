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Сегодня, 22:02

Кавазашвили уверен, что интрига в РПЛ еще жива

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

«Конечно, я жду возобновления РПЛ, это наша лига. Сюрпризы возможны, будем смотреть и болеть. Думаю, что интрига в РПЛ жива. Главным сюрпризом для наших клубов будет возвращение на международную арену. Ну и для сборной тоже. Хочется пожелать этого нашим командам», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-intriga-v-rpl-zhiva-glavnoe-chtoby-nashi-kluby-vernulis-na-mezhdunarodnuyu-arenu/
Анзор Кавазашвили
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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4.03 16:30
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