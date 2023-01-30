Кавазашвили уверен, что интрига в РПЛ еще жива

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

«Конечно, я жду возобновления РПЛ, это наша лига. Сюрпризы возможны, будем смотреть и болеть. Думаю, что интрига в РПЛ жива. Главным сюрпризом для наших клубов будет возвращение на международную арену. Ну и для сборной тоже. Хочется пожелать этого нашим командам», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

После 17 туров в турнирной таблице РПЛ лидирует «Зенит», набрав 42 очка. На втором месте — «Спартак» (36 очков). Замыкает тройку «Ростов» (35 очков).