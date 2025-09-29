Осинькин — о ничьей с махачкалинским «Динамо»: «Сочи» не хватало скорости, агрессии»

Главный тренер «Сочи» Игорь Осинькин после ничьей в матче 10-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (0:0) обратился к футболистам своей команды.

«Как мы говорили, какая игра будет, так она таким сложнейшим образом и складывалась. Надо было терпеть. Была бы такая готовность к первой игре, допустим, с «Крыльями Советов», наверное, мы с очками были бы уже там. Но мы идем дальше, нам надо все полностью починить в игре, нам ее надо немного менять. В плане скорости, агрессии. Вот этого не хватало. Надо думать всегда об этом», — сказал Осинькин на поле футболистам «Сочи».

«Динамо» с 10 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Сочи» с 2 очками — на последней 16-й строчке.