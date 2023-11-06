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Личка — о ничьей с «Сочи»: «Я очень зол и разочарован, ментально команда не выдерживает в критические моменты»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал ничейный результат в матче против «Сочи» (3:3) в 14-м туре РПЛ.

Бело-голубые ходу встречи выигрывали со счетом 3:1, но дважды пропустили во втором тайме и сыграли вничью.

«К сожалению, во втором тайме получилась копия игры с «Крыльями Советов» (3:3). Мы могли забить четвертый гол — к сожалению, не забили. Мы думали, что мы уже выиграем, что ничего не может случиться.

Когда соперник забил второй гол, мы ментально пошли вниз. Хорошо, что «Сочи» забил только три гола, потому что игра могла закончиться и 4:3 в их пользу.

Ментально сильные команды находятся наверху, а мы ментально валимся, если соперник забивает. Я очень зол из-за этого момента. Этот сезон может закончиться так же, как и год назад, потому что ментально команда не выдерживает в критические моменты в игре.

Я очень разочарован результатом, потому что мы могли выйти на 4:1 и доигрывать матч на половине поля соперника, но мы не показали характер», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

«Динамо» (22 очка) занимает пятое место в РПЛ. «Сочи» (10) остался на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России.

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Марцел Личка
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1
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2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
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 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
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