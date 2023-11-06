В «Реал Сосьедад» опровергли информацию о возможном уходе спортивного директора Олабе в «Спартак»

В пресс-службе «Реал Сосьедад» прокомментировали «СЭ» информацию о возможном назначении спортивного директора клуба Роберто Олабе в московский «Спартак».

«Мы не знаем об этих слухах. Достоверность данной информации равна нулю. Олабе продолжает работать в «Реал Сосьедад», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора на замену Эшуорту. В числе возможных кандидатов на пост он назвал Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и советника «ПСЖ» Луиша Кампуша.

Пол Эшуорт занимает пост спортивного директора «Спартака» с сентября прошлого года.