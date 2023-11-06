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Сегодня, 22:40

В «Реал Сосьедад» опровергли информацию о возможном уходе спортивного директора Олабе в «Спартак»

Константин Белов
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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В пресс-службе «Реал Сосьедад» прокомментировали «СЭ» информацию о возможном назначении спортивного директора клуба Роберто Олабе в московский «Спартак».

«Мы не знаем об этих слухах. Достоверность данной информации равна нулю. Олабе продолжает работать в «Реал Сосьедад», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Реал Сосьедад».

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что «Спартак» ищет иностранного спортивного директора на замену Эшуорту. В числе возможных кандидатов на пост он назвал Роберто Олабе из «Реал Сосьедад» и советника «ПСЖ» Луиша Кампуша.

Пол Эшуорт занимает пост спортивного директора «Спартака» с сентября прошлого года.

Футбол
РПЛ
ФК Реал Сосьедад
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
Результаты / календарь
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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