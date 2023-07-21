Личка сообщил, что в составе «Динамо» будут изменения к следующей игре
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка после поражения от «Краснодара» (1:3) в 1-м туре РПЛ ответил на вопрос, будут ли изменения в составе к следующей игре.
— Да, будут. В «Динамо» достаточно много качественных игроков. Сегодня на скамейке были футболисты, которые готовы выходить с первых минут. У нас игры во вторник и субботу, так что мы можем использовать разных игроков, — цитирует пресс-служба клуба Личку.
— Чувствуете ли разницу между Оренбургом и Москвой? Как вы это переживаете?
— Совершенно спокойно. Я начинал карьеру в «Банике», где очень любят футбол и пристальное внимание за тобой, потом в пражской «Славии» тоже это было. Оренбург — это маленький город, и давление было не такое большое. Понятно, что здесь оно будет намного больше. Но это моя работа, и мне нужно к этому привыкать. Да, сегодня проиграли, и это грустно, но ничего, будем работать и улучшать те вещи, о которых я говорил. Постараемся исправить результат на более позитивный во вторник.
Во втором туре РПЛ «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов» 29 июля.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|
|
Федор Смолов
Динамо
|1
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|1
|0
|1
|
|
Роберто Фернандес
Динамо
|1
|0
|1