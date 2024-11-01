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Сегодня, 21:39

Личка сообщил, что Бителло пропустит 3-4 недели из-за перелома ребра

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о сроках восстановления полузащитника бело-голубых Бителло. У игрока был диагностирован перелом ребра.

— Почему вы затянули с заменами?

— Эли пошел, потому что Кутицкий попросил замену. Как с «Химками», мы тоже не очень хорошо начали игру. Не хотел сразу на 55-60 минуте всех поменять. Доверял игрокам, которые были на поле. Эль-Мехди [Маухуб] хороший футболист, плюс здорово вошел в игру Гладышев. За те 10 минут Ярослав создал 3 момента. Но смотрите, например, Нгамале мог забить в конце и мы бы разговаривали чуть-чуть по-другому. Это стопроцентная ситуация.

Бителло? У него перелом ребра. 3-4 недели. Когда будет здоров — тогда... — сказал Личка на пресс-конфтеренции.

«Динамо» с 27 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН» (9 ноября).

Футболисты Александр Кутицкий (№50) и&nbsp;Илья Вахания в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. 1&nbsp;ноября 2024.. Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками

ФК Динамо (Москва)
Бителло
Марцел Личка
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 13 9 3 1 29-5 30
3
 Локомотив 13 9 1 3 27-17 28
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 ЦСКА 13 7 3 3 22-7 24
6
 Спартак 13 6 4 3 19-12 22
7
 Рубин 13 5 3 5 16-20 18
8
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
9
 Акрон 13 3 4 6 17-26 13
10
 Кр. Советов 13 3 3 7 12-19 12
11
 Динамо Мх 13 2 6 5 6-11 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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 - : -
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Локомотив – Рубин
 - : -
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ЦСКА – Спартак
 - : -
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 - : -
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Ахмат – Пари НН
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3.11 17:30
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 - : -
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