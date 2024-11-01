Голевой праздник «Динамо» закончился на «Ростове». Атака Лички не справилась с пятью защитниками
Пожалуй, худшего соперника для «Ростова», чем «Динамо», на этом отрезке сезона было не найти. Бело-голубые в последних трех матчах были синонимом слов «мощь» и «задор» — 14 забитых мячей и 6 пропущенных тому подтверждение. А «Ростов» с конца сентября стал синонимом слова «грусть», выдав серию из семи матчей без побед. Валерий Карпин после поражения от «Ахмата» даже упомянул всуе отставку — настолько все было тоскливо.
Тренер ростовчан, очевидно, понимал, насколько опасна для его хлипкой обороны развеселая атака «Динамо», и принял меры. Они оказались абсолютно экстраординарными для Валерия Георгиевича — желто-синие вышли с редким для себя сочетанием из трех центральных защитникоа. Но другого выхода не было — давили результаты, плюс сказалось отсутствие опорника и капитана команды Данила Глебова, часто берущего на себя оборонительные функции.
«Динамо», впрочем, тоже не обошлось без выбывших— Бителло в матче с «Химками» сломал ребро и отправился на больничный. И хотя Марцел Личка в предматчевом интервью всячески уверял, что потеря несущественна и Карраскаль нормально заменит бразильца, в это верилось с трудом. Все же Бителло — главный плеймейкер команды (8 голевых передач во всех турнирах), и его отсутствие должно было сказаться.
Оно и сказалось. Динамовцы, чаще всех в лиге забивающие в первые 15 минут, свой коронный отрезок провели посредственно. Более того, уже на 24-й хозяева поля пропустили сами, причем в абсолютно «ростовском» стиле — голкипер бело-голубых Андрей Лунев случайно катнул мяч на форварда гостей Комличенко, тот не растерялся и забил черпачком.
Но ростовская радость длилась недолго — после нелепого пропущенного команда Лички моментально пришла в себя и отыгралась уже на 26-й минуте. По сути, в первой же атаке. Отличился Кутицкий, красиво замкнув прострел Нгамале: у вратаря гостей не было шансов.
После быстрого обмена голами яркую вспышку притушил московский дождь — больше особенно опасных моментов в первом тайме не было. Команды много «браковали» на мокром газоне, часто ошибались в передачах, а особенно часто страдали от офсайдов — их количество в матче было чуть ли не на уровне недавнего класико, где один только Мбаппе попался в ловушку больше пяти раз.
13 — именно столько в общей сложности «Ростов» и «Динамо» залезли в положение «вне игры» Конечно, обошлось без «офсайдного дубля», но бело-голубые все равно пострадали — гол Константина Тюкавина на 70-й минуте был отменен моментально, и динамовский форвард даже не стал радоваться или спорить — все понял.
При этом, несмотря на весь брак и неудачные действия, Валерий Карпин явно не пожалел, что выставил пятерых защитников. Даже на мокрой траве и без Бителло динамовцы яростно давили — и, обороняйся ростовчане вчетвером, додавили бы точно.
Более того, у хозяев были моменты даже при плотной обороне — но там, где не справлялись дождь или ростовские защитники, в игру вступал голкипер гостей Рустам Ятимов. На 81-й минуте после странного подката Осипенко Ятимов «потушил» выход один на один от Нгамале, на 90+3-й — грудью отбил удар в упор после углового. По сути, за итоговую ничью Карпину надо в первую очередь благодарить Ятимова — и его же за упущенные очки стоит винить динамовцам.
Кого устроил итоговый результат? Как это часто бывает с ничьими, наверное, никого. Скажи «Ростову» накануне, что команда не проиграет «Динамо» — вероятно, все бы согласились. Но это случилось, и по факту безвыигрышная серия продолжилась до восьми матчей, так что вряд ли в ничьей есть какой-то праздник. Ну а команду Лички результат не устроит еще больше — силы обыграть «Ростов» явно были, а на выходе получилась прерванная победная серия и еще большее отставание от первого места. Обоим тренерам будет о чем подумать после встречи. И о чем погрустить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|10
|3
|0
|27-6
|33
|
2
|Зенит
|13
|9
|3
|1
|29-5
|30
|
3
|Локомотив
|13
|9
|1
|3
|27-17
|28
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
|ЦСКА
|13
|7
|3
|3
|22-7
|24
|
6
|Спартак
|13
|6
|4
|3
|19-12
|22
|
7
|Рубин
|13
|5
|3
|5
|16-20
|18
|
8
|Ростов
|14
|3
|5
|6
|17-25
|14
|
9
|Акрон
|13
|3
|4
|6
|17-26
|13
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|3
|7
|12-19
|12
|
11
|Динамо Мх
|13
|2
|6
|5
|6-11
|12
|
12
|Пари НН
|13
|3
|3
|7
|12-24
|12
|
13
|Химки
|13
|2
|5
|6
|14-24
|11
|
14
|Факел
|13
|2
|5
|6
|8-20
|11
|
15
|Ахмат
|13
|1
|6
|6
|12-25
|9
|
16
|Оренбург
|13
|1
|5
|7
|15-24
|8
|1.11
|19:00
|
Динамо – Ростов
|1 : 1
|2.11
|18:00
|
Зенит – Динамо Мх
|- : -
|2.11
|18:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|2.11
|20:45
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|3.11
|13:00
|
Акрон – Кр. Советов
|- : -
|3.11
|15:15
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|3.11
|17:30
|
Факел – Химки
|- : -
|3.11
|19:45
|
Краснодар – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|10
|1
|3
|
|
Райан Сенхаджи
Факел
|8
|1
|2