Бителло не сыграет против «Ростова» из-за сломанного ребра

В «Динамо» сообщили «СЭ», что полузащитник бело-голубых Бителло пропустит матч 14-го тура РПЛ против «Ростова» из-за перелома ребра.

«Он сломал ребро в игре с «Химками», — сообщили «СЭ» в клубе.

«Динамо» встретится с «Ростовом» в матче 14-го тура чемпионата России в пятницу, 1 ноября. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начало матча — в 19.00 по московскому времени.