Тюкавин заявил, что игроки «Динамо» подбодрили Лунева после ошибки в матче с «Ростовом»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на ошибку вратаря команды Андрея Лунева, которая привела к пропущенному голу в матче 14-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

— В раздевалке команда подбодрила Лунева. Ничего страшного не произошло. Разберемся с моментом и будем двигаться дальше.

«Динамо» с 27 очками сохраняет четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

В следующем туре РПЛ московская команда сыграет против «Пари НН». Встреча пройдет 9 ноября.